Yildiz, qual è la strategia di Allegri?



Yildiz, il ruolo in Inter-Juventus

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la relazione tra Massimilianoe il giovane talento Kenan Yildiz sta gradualmente sviluppandosi.Nonostanteabbia optato perdurante la partita contro l'Empoli, "pizzicando"nel dopopartita, sembra che il tecnico stia adottando un approccio equilibrato con i giovani, combinando il bastone e la carota per ottenere i migliori risultati.La strategia disembra essere volta a stimolare Yildiz a dare il massimo sin da subito. In particolare, ci si aspetta una risposta immediata dal giovane talento già nella prossima partita,Sul fronte tattico, Allegri è consapevole del, un'abilità rara per un centrocampista. Considerando che solo cinque centrocampisti nei campionati europei hanno superato le 30 conclusioni da fuori area, Yildiz si distingue come uno di loro. Questo rende il giovane turco una possibile risorsa preziosa per la Juventus, specialmente considerando la necessità di tamponare il pericolo rappresentato da giocatori come Calhanoglu dell'Inter.? Considerata anche la fase di recupero, Federico potrebbe partire dalla panchina. Magari sì, sarà di nuovo staffetta. O magari sì, li vedremo in campo insieme, in una situazione eventualmente di svantaggio.