Verso Inter-Juve: il retroscena su Yildiz e Calhanoglu

Domenica sera potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Dusan, sfruttando la condizione non ottimale di Federico. In ogni caso a San Siro il "trapano" Kenan- così come è chiamato per la bravura nel pensare in verticale - ritroverà quello che è stato il suo "mentore" in, quell'Hakanche, figlio come lui di una Germania multietnica con padre turco, lo ha subito messo sotto la sua ala protettiva, un po' come ha fatto con Marcus Thuram all'Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista che per i nerazzurri è una vera e propria certezza stravede davvero per il compagno più giovane, che ha sbalordito lui e tutti i connazionali segnando alla seconda partita giocata con la sua Selezione. Yildiz è quasi un'arma segreta per la, per imprevedibilità e qualità delle giocate, una "mina vagante" di cui finora Simonenon ha mai dovuto occuparsi. Ed è proprio con lui che Massimilianoconta di far saltare il banco, pertanto ci si può già aspettare che parte della battaglia di domenica passerà da quanto sono ispirati i due amici turchi. Intanto, il tecnico livornese pensa anche a come tamponare Calha: per i mediani bianconeri e i difensori in uscita un bel lavoro da sbrigare.