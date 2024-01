Inter-Juve: da Locatelli un 'aiuto' per Vlahovic

All'andata, con il gol del momentaneo vantaggio, interruppe un digiuno lungo due mesi. Ora, invece, dovrà solo essere se stesso, in quella miglior versione che tanto nell'ultimo periodo ha fatto brillare gli occhi al popolo bianconero. Dusansarà l'arma in più di Massimilianonel big match di domenica tra, a cui personalmente arriva con uno score di sei gol nelle ultime quattro partite. Secondo La Gazzetta dello Sport, a San Siro il serbo dovrà riproporre lo stesso spartito del match del 30 dicembre contro la: giocare spalle alla porta, aspettare il pallone e poi smistarlo.A questo proposito la presenza di Manuelgarantisce un'opzione in più rispetto all'andata con i nerazzurri, quando l'azzurro era ai box per la frattura alla costola: la verticalizzazione direttamente sul centravanti. "La Juve - scrive la rosea - dovrà togliere metri di campo all'Inter e non concederle spazi puntando a rallentare il ritmo per poi ripartire in contropiede: blocco basso, grandi coperture sulle fasce per evitare le fiammate di Dumfries e Dimarco e poi portare palla nella metà campo avversaria con le galoppate di, presenza indispensabile nelle trame di gioco di Max".