L’autofinanziamento imposto dalla proprietà dell'Inter a Marotta e Ausilio subito dopo lo scudetto 2021 costringe gli uomini mercato a sublimare l’arte dei parametri zero (già apparecchiati Zielinski e Taremi, ma basti pensare che ora guidano Mkhitaryan, Calha e Thuram, che di cartellino non sono costati un euro) per rimanere competitivi pur dovendo cedere almeno un big a estate. Sostenibilità è la parola d’ordine anche della nuova Juve, quella ripartita a luglio dopo una stagione di inchieste e penalizzazioni. La Juventus ha ancora il monte-stipendi più alto del campionato, ma la cura dimagrante avviata dal d.t. Cristiano Giuntoli inizia a dare i primi frutti. In estate sono stati congedati alcuni big over 30 - su tutti Cuadrado, Di Maria e Bonucci - per dare maggiore spazio ai talenti cresciuti nella Next Gen. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.