Inter-Juventus, la strategia di Inzaghi

Inter, le mosse di Inzaghi



La Thu-La per superare la Juve

Se i giocatori dell'Inter hanno potuto riposare per due giorni ad inizio settimana, non si può dire la stessa cosa per Simonee il suo staff, che hanno lavorato per preparare nel migliore dei modi il big match contro la Juventus. L'allenamento di ieri è servito a entrare con la squadra nei dettagli di una partita cerchiata sul calendario da sempre. La missione è l'allungo scudetto e la voglia di dare un colpo psicologico ai rivali. In quattro mosse, scrive Gazzetta dello Sport, Inzaghi vuole mettere in difficoltà MassimilianoPrima di tutto, la parola chiave per l'Inter sarà "aggressività". Sono tre partite che i nerazzurri in campionato finiscono sotto nel risultato senza mai riuscire a ribaltare la situazione e vincere contro la. Questa volta, Inzaghi non vuole mettere il match sul binario che Allegri preferisce, quello di difendersi e ripartire. Ecco perché è lecito aspettarsi un'Inter aggressiva, spinta anche dal pubblico di San Siro.Il secondo concetto chiave su cui si lavora adè il ritmo. Perché se alla qualità si aggiunge la velocità allora è possibile scardinare la difesa della Juve. Al contrario, il rischio è incanalare il match su ritmi meno sostenuti, che è il terreno meno preferito dall'Inter. A questo, si deve aggiungere il fattore della fascia sinistra, quello presidiato da. Una specie di triangolo delle bermuda dentro il quale finiscono gli avversari. E' lì che l'Inter costruisce la maggior parte delle sue fortune.Infine, Simone Inzaghi ovviamente farà affidamento alla coppia d'attacco, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che già ha fatto "male" alla Juve all'andata. E' immaginabile vedere la versione con il francese chiamato a girare intorno a Lautaro. Thuram non dovrà dare punti di riferimento ai tre difensori della Juve, cercando di allargarli il più possibile.