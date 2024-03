. L’islandese gradisce, vuole restare in Italia e l’idea Inter lo stuzzica. E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge: vorrebbe continuare a essere protagonista in Italia e questa è una buona base di partenza, per mettere su una trattativa vera e propria. Il club di Zhang non è l’unico interessato del nostro campionato, pure la Juventus segue da vicino l’evoluzione del giocatore del Genoa. L’Inter però si è mossa finora con maggiore decisione. E l’ha fatto anche informandosi nei dettagli già a gennaio, quando Gud e il Genoa hanno deciso di aspettare l'estate per scoprire le offerte dal mercato.Avanti Gudmundsson è in un momento d’oro. È appena tornato in nazionale e ha segnato una tripletta, mentre in Serie A è in doppia cifra. Il Genoa, per lui, ha le idee chiare: costa 30 milioni di euro. L’Inter vuole ripetere il colpo Frattesi, ma in attacco. Vuole aggiungere qualità lì dove è mancata in questa stagione, dietro Thuram e Lautaro. Con il Genoa, una volta capita la valutazione, andrà trovata la formula giusta, si legge, e la strada più logica porta a un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 12 mesi, ma è solo una delle possibilità. Anche perché l’Inter ha sotto contratto un giocatore, oggi al Monza, che può far gola al Genoa: Valentin Carboni. Pensieri in corso, con la sfida alla Juventus, un'altra, già servita.