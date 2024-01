La Juventus si trova attualmente in seconda posizione, ma con una partita in meno rispetto al leader. Vanta un vantaggio di cinque punti sulla concorrenza e ha segnato venti gol in più rispetto ai bianconeri. La differenza reti complessiva è sorprendente, con un +39 per la squadra di Inzaghi, contro un +17 dei rivali. Inoltre, due giocatori nerazzurri, Lautaro (con 18 reti) e Calhanoglu (con 9), occupano i primi due posti nella classifica dei cannonieri, contribuendo insieme con solo due gol in meno rispetto al totale della formazione di Allegri.La squadra di Inzaghi ha dimostrato la propria superiorità in diverse occasioni, chiudendo cinque partite con uno scarto di quattro reti: 4-0 contro la Fiorentina, 5-1 contro il Milan, 4-0 contro la Salernitana, 4-0 contro l'Udinese e 5-1 contro il Monza. Anche la difesa si è dimostrata solida, incassando solo 10 gol, mentre la Juventus ha subito 12 reti.Nonostante ciò, la Juventus spera di ridurre il distacco a -2 battendo il Sassuolo martedì. La situazione potrebbe cambiare ulteriormente il 4 febbraio, quando è previsto lo scontro diretto di ritorno a San Siro. In caso di vittoria della Juventus e di un risultato favorevole nel rinvio di Inter-Atalanta, la squadra di Allegri potrebbe addirittura superare l'Inter in classifica.