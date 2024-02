Con la facile vittoria per 4-0 contro la Salernitana, l'Inter si è portata a più dieci dalla Juventus, impegnata quest'oggi a Verona per provare ad accorciare (anche se la squadra di Inzaghi dovrà poi recuperare il match con l'Atalanta). Una prova di forza dei nerazzurri, con San Siro che si è divertito ed ha applaudito spesso. La bellezza dell'Inter, quando rende al massimo, è teatrale, scrive la. Tutti coinvolti nella costruzione, nessuno escluso. Il vantaggio sulla Juve si spiega così soprattutto. Con una facilità di gioco che Allegri non ha mai neppure sfiorato.