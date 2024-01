Inter, le ultime sul futuro del club

, dal punto di vista societario i bianconeri sembrano essere decisamente avanti. Certo, entrambi i club hanno i loro grattacapi dovuti alla situazione debitoria; ma se la Juventus può contare su una proprietà solida e presente, lo stesso non vale per l’Inter sul cui futuro regna l’incertezza.Maggio si impone come un mese emblematico per l'Inter, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, poiché il 20 di questo mese. Questa data, carica di significato, diventa un punto di svolta per scrutare dettagliatamente il destino della squadra nerazzurra. Tuttavia, non è certo il mese di maggio a fornire la risposta definitiva sulla strategia adottata dal presidente dell'Inter per superare le sfide finanziarie.Zhang sta attivamente perseguendo il rifinanziamento, un fatto ormai cristallino. Tuttavia,; superare questa scadenza non è praticabile. Tutte le strade sembrano ancora condurre agli Stati Uniti, con contatti instaurati negli ultimi mesi in direzione di altri fondi provenienti da quella regione geografica.