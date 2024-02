Inter, si avvicina la scadenza del prestito



Chi può rilevare l'Inter?

Mentre l’Inter ha la meglio sullae piazza uno scatto deciso nella corsa, il presidente nerazzurroesulta dalla Cina. Il numero uno del club non si fa vedere in Italia da tempo e vi farà ritorno solamente dopo aver definitivamente risolto la complessa situazione societaria,Come noto, entro il 20 maggio scade il termine per restituire circadi euro (275 milioni più gli interessi) prestati dal fondo americano Oaktree. Tuttavia, presto si saprà se il rifinanziamento del prestito, un’operazione sulla quale Zhang sta lavorando con decisione, avrà esito positivo. Il tempo stringe, ma è evidente – scrive La Gazzetta dello Sport – che questa sia l’opzione preferita, almeno teoricamente.Va considerato infatti che la. Tuttavia, i margini per procedere non sono così ampi: c’è fretta nel concretizzare legalmente il rifinanziamento, e sarà difficile andare oltre le prossime settimane per portare a termine l’operazione.Nel frattempo, l’attenzione del presidente è rivolta verso gli Stati Uniti, patria sia di Oaktree che di altri fondi interessati, mantenendo sempre il contatto con i due consulenti scelti, Goldman Sachs e Raine Group. Insomma, Steven Zhang è deciso a segnare la sua impronta in nerazzurro. Inoltre, il presidente continua a pensare a un piano a medio termine insieme ai suoi collaboratori a Milano, anziché concentrarsi solo sul breve periodo.È evidente che far parte della storia del club sia gratificante:, padre di Massimo e artefice della Grande Inter, risultando secondo nella classifica dei presidenti nerazzurri più vincenti.