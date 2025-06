Gazzetta - Incontro Gravina-Spalletti: cosa può succedere

Getty Images for FIGC

Responsabilità diffuse

Un disastro annunciato? Forse no, ma certamente preoccupante. L’Italia inizia nel peggiore dei modi il proprio cammino verso il Mondiale del 2026, subendo un pesantissimo 3-0 dalla Norvegia nella gara d’esordio del girone di qualificazione. Le certezze costruite da Luciano Spalletti sembrano essersi sgretolate in novanta minuti opachi, nervosi e privi di reazione. Un risultato che pesa, e che riapre ferite mai davvero rimarginate dopo le ultime due eliminazioni consecutive dal torneo più importante.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rischio concreto è di dover nuovamente passare attraverso i temuti playoff. Un percorso già costato caro agli Azzurri nel 2017 (contro la Svezia) e nel 2021 (contro la Macedonia del Nord), con due mancate qualificazioni che hanno segnato profondamente il calcio italiano.

Incontro decisivo

La responsabilità non ricade solo su Spalletti, ma si estende ai giocatori e ai vertici federali, in particolare al presidente FIGC Gabriele Gravina. Nulla è ancora compromesso, ma l’allarme è suonato forte. Serve una reazione immediata.Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, Gravina ha incontrato Spalletti dopo la gara di Oslo, chiedendo massimo impegno e concentrazione per la sfida contro la Moldavia. Solo dopo quella partita si valuterà il futuro del progetto tecnico. Intanto, tra contestazioni e prestazioni deludenti, l’Italia è già costretta a rincorrere. Ancora una volta.