In un momento di enorme confusione come quello che si è abbattuto su calcio italiano, tiene banco anche il momento nero che stanno attraversando gli arbitri. Proprio per questo, è in programma oggi a Roma un incontro tra i direttori di gara e il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi. Si tratta, scrive la Gazzetta dello Sport, di un confronto volto a riportare un po' di serenità per affrontare al meglio il finale di stagione. Per questo ha deciso di essere presente anche Gabriele Gravina che mostrerà agli arbitri la propria fiducia e vicinanza rassicurandoli sulla posizione della Figc.