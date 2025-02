Gazzetta - Inchiesta ultras Inter e Milan: indagini verso la chiusura, cosa può succedere

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si avviano verso la loro fase conclusiva le indagini della Procura FIGC relative all'inchiesta riguardante le curve di Inter e Milan che hanno portato all'arresto di diversi esponenti del mondo ultras nerazzurro e rossonero con l'accusa di associazione a delinquere.Una volta ultimata gli interrogatori e con la preparazione degli avvisi di conclusione d'indagine, scatteranno dunque i primi deferimenti. A quel punto le persone o società che riceveranno la notifica avranno quindici giorni di tempo per farsi interrogare e quindi per preparare una memoria difensiva, o in alternativa per patteggiare metà della pena. Scaduti questi 15 giorni, invece, partiranno i deferimenti veri e propri.

Cosa può succedere a Inter e Milan?

La posizione di Calhanoglu e Calabria

Stando a quanto emerge, secondo la Gazzetta dello Sport, Milan e Inter - a causa dei rapporti che sarebbero stati accertati con alcuni esponenti delle rispettive curve - rischierebbero al massimo una sanzione economica quantificabile tra i 10 mila e i 50 mila euro.Diversa, invece, è la posizione di Hakan Calhanoglu e Davide Calabria. Il centrocampista dell'Inter ha ammesso di aver avuto incontri con i capi ultras Ferdico e Bellocco, così come il terzino - passato a gennaio al Bologna - si è visto in un bar con Lucci, esponente di spicco della Curva Sud rossonera. Come si evince dal codice etico della FIGC, "Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società e validate dalla Federazione". In altre parole, Calhanoglu e Calabria potrebbero essere puniti con qualche giornata di squalifica da scontare in Serie A.