Gazzetta - Inchiesta scommesse: 'Gatti e Pinsoglio in controtendenza'

Inchiesta calciatori: "Gatti e Pinsoglio sono le due eccezioni"

Negli ultimi giorni si sono riaccesi i riflettori sull'inchiesta della Procura di Milano che coinvolge diversi giocatori di Serie A indagati per aver giocato su siti non autorizzati grosse somme di denaro. Una vicenda che vede in prima fila ancora una volta Nicolò Fagioli. E' però emerso un quadro molto preoccupante che allunga la lista dei giocatori coinvolti. In tutto questo, come scrive la Gazzetta dello Sport, sembrano esserci delle eccezioni come"Il mondo dell’inchiesta, fatto di puntate, scambi in denaro e calciatori che giocano online (12 tesserati o ex tesserati di club di Serie A sono indagati), propone due eccezioni: Federico Gatti e Carlo Pinsoglio", si legge. I due giocatori della Juve sono gli unici citati perché "considerati non un buon acquisto" a causa delle somme esigue giocate. Appaiono, almeno negli atti del decreto, i soli in controtendenza, scrive il quotidiano.

Gatti e Pinsoglio, insomma, aggiunge Gazzetta, hanno scommesso poco e per questo non erano considerati buoni clienti.i: è uno dei calciatori che hanno effettuato per lui bonifici alla gioielleria Elysium. Un bonifico non trascurabile: 40mila euro".