Iling Junior, rinnovo o cessione?

Alla Juventus ci si interroga anche sul futuro diL’ala inglese di recente ha trovato un po’ più di spazio, dopo le tante panchine della prima parte di campionato. Non è un mistero che di fronte a una proposta allettante la Juve possa anche decidere di dare il via libera alla cessione di Iling, garantendosi una buona plusvalenza.Ma senza offerte soddisfacenti, scrive la Gazzetta dello Sport, il prolungamento diventerebbe un’opzione quasi necessaria. Iling Junior infatti ha il contratto in scadenza nel 2025 e il rischio sarebbe di perderlo a zero. Uno scenario che la Juventus vuole evitare.