Ladovrà cercare di effettuare cessioni nel corso del mercato estivo per riuscire a recuperare finanze da reinvestire per gli obiettivi di mercato ormai noti. Tra i possibili giocatori sacrificati c'è Samuel, l'esterno offensivo inglese infatti ha parecchie estimatrici in Premier League da diverso tempo e dalla sua cessione la Vecchia Signora potrebbe incassare almeno 15 milioni di euro. Ecco perchè il giocatore potrebbe finire sul mercato al termine della stagione attuale. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.