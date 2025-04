Gazzetta - Il ritorno di Agnelli alla Juventus: qual è lo scenario più probabile

AFP/Getty Images

Agnelli torna alla Juventus?

Anche nell'ultimo periodo sono emerse voci sulla possibile cessione della Juventus da parte di Exor. Scenario al momento che non trova riscontri, anzi. Comme riporta Gazzetta.it, blindare Yildiz , così come ripatrimonializzare il club sono segnali inequivocabili, secondo fonti vicine ad Elkann:Un asset che pesa l’1,8% sul Gav (valore lordo degli attivi) di Exor, ma che vale tanto per il secolare legame con la proprietà, nonché per la sua influenza socio-politica.Il quotidiano poi analizza il possibile ritorno di Andrea Agnelli: "Negli ultimi mesi sono affiorate voci di una presunta acquisizione da parte dicon l’appoggio di qualche fondo straniero. Una cosa è certa. Agnelli si è dimesso da presidente nel novembre 2022, in seguito alle inchieste sui bilanci, maLa Juventus è controllata da Exor che, a sua volta, è controllata dalla Giovanni Agnelli Bv, la accomandita di famiglia dove sono rappresentati tutti i rami, in primis quello degli eredi di Gianni Agnelli, cioè John e i suoi fratelli. Il ramo degli eredi di Umberto Agnelli, guidato da Andrea, detiene il 9% della società a monte di tutto l’impero. E lo

Ecco perché, "se lo scenario è questo, risulta difficile immaginare un takeover di Andrea nella Juventus. Semmai un giorno dovesse tornare,, nel quadro di un’intesa col cugino. Azionista lo è già"