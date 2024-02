Il futuro di Massimilianoalla, il suo contratto e un eventuale rinnovo rimangono in sospeso mentre l'allenatore si concentra esclusivamente sulla partita di oggi contro il Frosinone. Attualmente, Allegri ha due obiettivi chiari: far ritornare la squadra alla vittoria dopo una serie di quattro partite senza successi e raggiungere i 70 punti necessari per garantire la qualificazione in Champions League. Per il resto, Allegri rimanda ogni discussione, sottolineando la necessità di mantenere la concentrazione sul presente. Riguardo alla Champions League, Allegri respinge l'idea che sia un "obiettivo minimo", ribadendo che la società gli ha sempre chiesto di rientrare in questa competizione. L'ambizione è ora concentrata sulla conquista della Coppa Italia e sul raggiungimento dei primi quattro posti in campionato.