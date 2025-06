Gazzetta - Il rientro di Bremer in gruppo è imminente: il piano della Juventus

Bremer in gruppo? Le ultime

Laomani si ritroverà alla Continassa per continuare la preparazione al, prima della partenza per gli Stati Uniti di venerdì prossimo. Igorn questi giorni ha lavorato solo con i giocatori rimasti a Torino, non potendo contare su coloro che sono stati convocati con le rispettive Nazionali. In più, rispetto alla stagione, ha avutoche però è stato poi chiamato da Spalletti con l'Italia, e da domani, che rientra alla base dopo il prestito al Fenerbahce.Non è un nuovo acquisto né un giocatore che rientra dal prestito come Kostic e Rugani ma Gleison Bremer sarà il rinforzo più importante che la Juventus avrà nella prossima stagione dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori da ottobre. Ma ci sarà al Mondiale? Come riferisce la Gazzetta dello Sport, è

Il difensore brasiliano in questi mesi ha costantemente tenuto informati i tifosi bianconeri pubblicando i progressi fatti giorno dopo giorno. Nelle scorse settimane è tornato a lavorare in campo e anche con il pallone, segnale chiaro di come il recupero del giocatore stia procedendo al meglio, senza intoppi.L'idea alla Continassa è sempre stata quella di rimettere a disposizione Bremer per l'inizio della stagione 2025/2026 e non saranno presi alcun tipo di rischio. In ogni caso però, Bremer potrebbe partire con la squadra per la trasferta negli Stati Uniti in cui i bianconeri disputeranno il Mondiale per Club. Difficile al momento ipotizzare che possa giocare ma il rientro in gruppo comunque sarebbe un grande passo.