Il Verona è imbelvito. E nemmeno il designatore Gianluca Rocchi avrebbe mostrato indifferenza: definiamola una insoddisfazione di grado alto. Molto alto. Questo quanto riporta la Gazzetta dello Sport dopo quanto avvenuto a San Siro nella giornata di ieri. Il designatore arbitrale infatti avrebbe già deciso di "retrocedere" Nasca, che era al Var in Inter-Verona, mandandolo in Serie B nel prossimo turno. Per l'arbitro del match invece, Fabbri ,è stato non-impeccabile ma meno colpevole di Nasca: dire che verrà fermato è troppo, magari entrerà nella turnazione che Rocchi fa sempre ad ogni giornata, per turnover appunto o infortuni.