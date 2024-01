Lautaro Martinez, dopo aver alzato il primo trofeo da capitano dell'Inter, ha parlato alla squadra in aereo e in mezzo ai festeggiamenti ha subito spinto la testa di tutti al campionato e allo scudetto. E adesso la seconda stella, si potrebbe sintetizzare così il sentimento del gruppo Inter al ritorno da Riad verso Milano, "Questa Supercoppa assumerà valore ancora più grande se vicino ci metteremo lo scudetto. Siamo nel momento decisivo, da mercoledì (oggi, ndr) testa alla Fiorentina, è troppo importante per la classifica", il messaggio dell'attaccante argentino, consapevole che visto il rendimento della Juventus e il sorpasso (se pur con una partita in più), non sono ammessi cali di tensione e passi falsi.