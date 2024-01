Juve-Inter: il duello a distanza prima dello scontro diretto

Testa al presente, un occhio al futuro. Massimilianoè abituato a ragionare sul breve, eppure per lui e per la Juventus è facile guardare ora un po' più in là, oltre la prossima partita da vincere. Manca, infatti, meno di un mese per lo scontro diretto a San Siro contro l'Inter. Il 4 febbraio è già la notte da vivere e ogni tanto la testa ci va a quella data, anche perché la Juve ha una grande occasione: presentarsi allo scontro diretto davanti all’Inter per la prima volta in stagione. Sarebbe un colpaccio, soprattutto dal punto di vista psicologico, sottolinea la Gazzetta. Per quale motivo?Ma non solo.E il viaggio in Arabia Saudita non può sicuramente regalare maggior riposo. Così, anche in attesa del ritorno della Champions League, alla Continassa ragionano un po' più sul lungo periodo e nonostante Allegri in pubblico predichi sempre la calma, l’entusiasmo è palpabile dopo aver chiuso il girone d’andata a 46 punti, si legge. La Juve si è conquistata la semifinale di Coppa Italia e ora può concentrarsi sino ad aprile esclusivamente sulla corsa scudetto. Il girone d’andata superiore alle attese ha reso la Juve molto più sicura dei propri mezzi, una crescita mentale che aggiunge alla fame anche il coraggio.