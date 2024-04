Dopo la deludente prestazione all'Olimpico in campionato, la Juventus ha sorprendentemente dominato la Lazio in Coppa Italia, sconfiggendola nettamente, nonostante essere stata una sfida ostica pochi giorni prima.

Questa improvvisa trasformazione della squadra ha lasciato molti a chiedersi cosa abbia causato tale cambiamento, consentendo alla Juventus di gettare solide basi per la qualificazione alla finale.

È stata 'La Gazzetta dello Sport' a svelare i retroscena di quanto accaduto nel periodo tra Pasqua e Pasquetta nello spogliatoio bianconero.



Il patto con lo spogliatoio

Subito dopo la partita, Allegri, infervorato, avrebbe rimproverato la squadra per l'ennesima prestazione deludente contro la Lazio.

La delusione per aver visto l'Inter allontanarsi e il rischio di scivolare in classifica erano troppo grandi, soprattutto considerando che il tecnico ha sempre posto come obiettivo principale la qualificazione alla prossima Champions League.

Le sue critiche nei confronti dei giocatori sarebbero state decise e franche. Successivamente, nella privacy della Continassa, Allegri avrebbe convocato i veterani della squadra per un dialogo più pacato e costruttivo.



La riunione con Danilo, Rabiot, Alex Sandro e Szczesny

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', alla riunione hanno partecipato Danilo, Rabiot, Alex Sandro e Szczesny, ossia il capitano, i suoi due vice e il portiere polacco, uno dei giocatori con più esperienza attualmente in rosa.

Da questo confronto sarebbe emerso un sorta di 'patto' per sensibilizzare gli altri membri della squadra, soprattutto i giovani, e per evitare di vanificare una stagione che fino a poco tempo fa sembrava molto promettente.