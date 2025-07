Gazzetta - Il Napoli pensa a Miretti: la richiesta della Juventus

Getty Images

Dopo aver definito l'ingaggio a titolo definitivo di Francisco Conceicao , sono ancora numerose le situazioni in divenire e ancora tutte da definire in casa Juventus . Tra queste c'è anche quella relativa al futuro di. Il centrocampista classe 2003 è infatti reduce da una stagione in prestito al Genoa nel corso della quale il classe 2003 è diventato un punto ferma della formazione ligure allenata da Patrick Vieira. Conclusa l'annata sportiva 2024/25 con un serio infortunio alla spalla che gli ha impedito di prendere parte sia al Mondiale per Club che agli Europei Under 21, il classe 2003 ha fatto rientro a Torino dove, in attesa che parta ufficialmente la preparazione estiva, si sta già allenando alla Continassa.

L'interesse del Napoli

La richiesta della Juventus

Anche lui, però, è in attesa di conoscere il proprio futuro e, questa volta, è possibile che il centrocampista cresciuto nel settore giovanile bianconero possa lasciare il capoluogo piemontese a titolo definitivo. Dopo tutto gli estimatori non mancano di certo: all'interesse datato da parte del Bologna, secondo La Gazzetta dello Sport si sarebbe aggiunto anche quello del Napoli.Il Napoli apprezza molto il classe 2003 cresciuto nel settore giovanile bianconero. E non è un caso che il direttore sportivo dei partenopei sia quel Giovanni Manna che ha visto crescere Miretti in bianconero fino al grande approdo in prima squadra.La Juve, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è disposta ad ascoltare le proposte per il suo centrocampista e potrebbe accordarne la cessione sulla base di un potenziale incasso da 20-30 milioni. Ad oggi non ci sono trattative o discorsi già avviati, ma il fronte potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane. Ciò che è certo è che tra Napoli e Bologna, in questo momento, i segnali più concreti arrivano proprio dal club campione d'Italia.