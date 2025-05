Gazzetta - Il Milan su Federico Chiesa: può arrivare in prestito, l'ingaggio...

Getty Images



Chiesa al Milan? La situazione

Ilè intenzionato a rinforzarsi sul mercato seguendo una strategia chiara, ovvero quella di aggiungere giocatori italiani in rosa. Attualmente nelle fila dei rossoneri manca una colonna importante di calciatori italiani e per questo la dirigenza vuole "rimediare". Tra i nomi in lista, oltre a Riccardo Orsolini c'è Federico Chiesa. Quest'ultimo a differenza di Orsolini potrebbe essere più facile da ingaggiare, almeno pensando ai costi del cartellino.La prima stagione di Chiesa al Liverpool è stata deludente e e la sensazione, scrive la Gazzetta dello Sport, è che in estate possa partire, anche in

prestito. L’ostacolo, si legge, potrebbe essere piuttosto l’ingaggio: 5 milioni netti più bonus. Uno stipendio importante, ma che il Liverpoolpotrebbe essere disposto a pagare in parte, nel caso il giocatore spingesse per il trasferimento.