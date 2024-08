C'è chi ha lasciato la Juventus e ancora una squadra non l'ha trovata, è il caso di Adrienche in questi giorni è in vacanza in barca al largo delle Baleari. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic sarebbe al lavoro per portare il centrocampista francese al Milan. Prima però avrebbe la necessità di cedere alcuni giocatori stranieri, tra questi Jovic e Bennacer sono i due maggiori indiziati. Adrien chiede un ingaggio di 7/8 milioni di euro ma ci si può lavorare.