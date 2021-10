La Gazzetta dello Sport in edicola parla del rigore dato alla Roma: "Abraham è in area juventina,interviene sulla palla (non è rigore), la sua giocata diventa assist per Mkhitaryan e ne regolarizza la posizione. Szczesny lo atterra. Sul rimpallo la palla torna ad Abraham che segna. Ma l’assist di Miki è di mano. Sia chiaro: il fatto che il gol sarebbe stato annullato al Var, riportando quindi all’assegnazione del rigore, non cancella gli errori arbitrali per troppa fretta. La Var “sana” la situazione. Veretout sbaglia, ma Chiellini è in area: la Var poteva ordinare la ripetizione".