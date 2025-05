Getty Images

Gazzetta - Il contatto McKennie-Freuler era da rigore

39 minuti fa



Tra gli episodi più discussi di Bologna-Juventus c'è sicuramente il contatto tra Weston McKennie e Remo Freuler alla mezz'ora. I rossoblù hanno protestato molto contro l'arbitro Doveri, che non ha controllato l'episodio al VAR, scatenando una reazione ancora più rabbiosa.



Tudor non ha commentato nella conferenza stampa post partita, mentre Ferguson ha detto con fermezza che mancava un rigore.



Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, la moviola parla di un penalty che manca per il Bologna: "Freuler va giù in area, McKennie sbaglia tempo e spazio e lo travolge, col destro impatta la gamba sinistra. Era da rigore, anche con VAR: nessun intervento".