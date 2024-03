Il Bologna ha messo gli occhi da tempo su Facundo Gonzalez, difensore in prestito alla Sampdoria e di proprietà della Juventus. Potrebbe essere un Cambiaso-bis, riferisce la Gazzetta dello Sport. Non c'è dubbio che l'uruguaiano nel percorso di crescita debba confrontarsi apertamente con la Serie A e il prestito al Bologna può essere lo snodo; un po' come era successo per Cambiaso, trasformato in positivo. Gli emissari del Bologna hanno già studiato Facundo Gonzalez in almeno tre occasioni da vicino quest'anno. Il difensore, dopo aver faticato nelle prime uscite con la Sampdoria, è diventato un punto fermo della squadra di Andrea Pirlo.