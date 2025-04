Gazzetta - Idea Kean per il Barcellona: la clausola e il piano della Fiorentina

Getty Images

non ha mai smesso di segnare da quando è arrivato alla Fiorentina e lo ha fatto non solo con i viola ma anche in Nazionale nelle ultime partite. Sedici goal in campionato, 24 in totale in stagione.Ecco perché in tanti la prossima estate busseranno alla porta pe Kean e laè consapevole che il suo nome stia girando fra i principali top club europei. Come riporta la Gazzetta dello Sport, "dalla Premier alla Liga con società che arrivano fino al Barcellona che sta cercando la soluzione migliore per il post Lewandowski. Se si presentassero nomi di questo livello, la difficoltà di tenerlo a Firenze sarebbe evidente".

Fiorentina-Kean: la situazione e i dettagli sulla clausola



Nuovo contratto per Kean?

Al di là della clausola da 52 milioni (valida dall’1 al 15 luglio) e delle tante pretendenti, la Fiorentina, si legge, farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità per tenerlo in viola. D'altronde, ci sono club che sarebbero pronti a valutare l'ex Juventus anche più di quella cifra visto il rendimento avuto in questi mesi. A quel punto, comunque, sarebbe il giocatore a decidere il proprio futuro e dipenderà eventualmente dal livello della squadra che busserà alla porta del club viola.La Fiorentina comunque non starà ferma a guardare ma proverà a giocarsi le sue carte per convincere Kean a rimanere in viola anche se dovessero arrivare grandi proposte. Per fare questo, riporta il quotidiano,, da rivedere con un netto aumento rispetto ai 2,2 milioni attuali (nel contratto è già al rialzo con alcuni bonus) e poi ci sarà tutta la parte progettuale. Rocco Commisso cercherà di far capire a Kean l'ambizione del club. E in questo senso, una qualificazione europea più importante rispetto alla Conference League sarebbe già un discreto biglietto da visita.