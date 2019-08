La Gazzetta dello Sport analizza il possibile arrivo di Mauro Icardi alla Juventus. Una pista sempre più calda dopo l'accelerata dei nerazzurri per Lukaku: "Al nuovo allenatore il compito di smussare gli estremi e di farli combaciare in campo. Maurizio Sarri in attacco si appoggia a principi più che a schemi: che sia 4-3-3 o che ci sia un Ramsey dietro alle due punte, il toscano sta pensando a un centravanti puro alla destra di Ronaldo. Sin dai tempi del Real quel ruolo non garba a CR7 e la storia insegna che con un Benzema, manovriero e generoso, il portoghese brilla ancora di più. Icardi ha abitudini diverse dal francese (pure da Mandzukic, il cavaliere prediletto l’anno passato) e, come Ronaldo, non si impegna nella fase difensiva. Non è detto che sia un problema insormontabile, soprattutto se Sarri riuscirà a dotare la squadra del solito pressing. Ma non è detto neanche il contrario".