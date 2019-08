Il futuro di Mauro Icardi resta tutto da definire. L'Inter lo ha di fatto escluso dal progetto per la prossima stagione, dapprima con le parole di Beppe Marotta, cui hanno fatto seguito quelle di Antonio Conte e del presidente Steven Zhang. L'argentino, però, non ne ha voluto sapere di un trasferimento a Napoli e Roma, club con cui i nerazzurri speravano di concludere un accordo, perché intenzionato a vestire la maglia della Juventus in caso di partenza da Milano. Oggi, però, la situazione sarebbe cambiata anche in questo senso, come racconta La Gazzetta dello Sport. VUOLE RESTARE - Icardi avrebbe infatti fatto sapere di non volersi muovere dall'Inter e di aver intenzione di rifiutare qualsiasi offerta, compresa quella del club bianconero, in caso dovesse arrivare nel corso di questo caldissimo mese di agosto. La Rosea aggiunge la possibile motivazione: Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, sarebbe incinta del sesto figlio, il terzo insieme a Icardi. Novità a riguardo sono attese nelle prossime ore, anche in ottica Juventus.