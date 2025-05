Gazzetta - I retroscena sulla decisione di Conte: così ha scelto il Napoli

Getty/Calciomercato

Conte-Napoli, i retroscena della scelta

Dal triplice fischio dii, che ha decretato la vittoria dello scudetto, all'annuncio giovedì sera. Ma cosa è successo in questi giorni e cosa ha portatoa proseguire con il Napoli e non accettare la corte dellaConte venerdì scorso si è reso conto di aver realizzato un’impresa colossale assieme a una squadra di spessore tecnico ed anche caratteriale, scrive Gazzetta.it, che aggiunge: "Ha assaporato Napoli dal vivo, prima poteva semplicemente immaginarla, e lunedì, nella parata sul Lungomare, quando quei 350 mila l’hanno travolto nell’anima, ha vacillato".

Poi, come riferisce il quotidiano, il "lavoro" della moglie, Elisabetta: "Il resto lo ha fatto la signora Elisabetta, sua moglie, che a Napoli s’è legata e che dal pullman, come emerge da un video, ha rassicurato un tifoso che la implorava di far restare il marito: "Farò di tutto". Missione compiuta, chiaramente con l’intervento di De Laurentiis, capace di cogliere le incertezze del proprio allenatore e di metterlo dinnanzi ad una prospettiva inaspettata: "Prenditi qualche giorno". Così insomma il tecnico è arrivato alla decisione finale.