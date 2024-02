Huijsen, tre club interessati al giocatore

Huijsen, quanto chiede la Juve

Il primo gol in Serie A ha cancellato al momento i dubbi di Deandopo l'addio di José Mourinho, che lo aveva voluto fortemente alla Roma. Il difensore di proprietà della Juventus, in prestito nella Capitale fino a giugno, vuole conquistare la fiducia anche del nuovo tecnico, Daniele De Rossi. L'ingresso in campo contro il Cagliari sono una bella dimostrazione di forza. Dean ha anche parlato del suo futuro , lasciando le porte aperte. E sul ragazzo, non mancano gli occhi delle big.L'inizio di Huijsen alla Roma è stato comunque positivo, già sei presenze tra campionato e Coppa Italia. Tanto da far addrizzare le antenne ad almeno tre club europei:Borussia Dortmund e Lipsia, riferisce la Gazzetta dello Sport. Un po' per il talento, un po' per i margini di crescita, trattandosi di un 2005.Lacomunque, punta su Huijsen per il futuro. Il programma è chiaro, sei mesi in prestito per accumulare esperienza e poi il ritorno alla Continassa. Certo, poi dipenderà anche dalle eventuali offerte che arriveranno ai bianconeri. In ogni caso, è difficile che Cristiano Giuntoli ascolti offerte inferiori ai 25-30 milioni di euro, cifre però tutt'altro che impossibili per quelle società.