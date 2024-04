Possibile rivoluzione in difesa per la Juventus. Il club bianconero, scrive la Gazzetta dello Sport, ha capito l’aria che tira attorno a Bremer e pure dalle parti di Dean Huijsen, in prestito alla Roma e finito nel mirino del Borussia Dortmund. In estate può succedere di tutto. Compreso un doppio sacrificio. Quello di Huijsen può finanziare l’assalto Riccardo Calafiori, in cima alla lista del d.t. Cristiano Giuntoli per l’estate. Calafiori è stato studiato dalla Juve da tutta la stagione ed è una priorità per la difesa del futuro. Ci sono anche già stati dei sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione.