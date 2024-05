Sono i giorni di Massimiliano Allegri ovviamente ma la Juventus deve pensare anche al mercato, che si avvicina sempre di più. La Juve, scrive la Gazzetta dello Sport, sta lavorando per monetizzare al meglio alcuni dei suoi gioielli più giovani esplosi lontano da Torino. Matias Soulè (11 gol nel prestito al Frosinone) è corteggiato dalla Premier e può portare fino a 30- 35 milioni. Mentre il Borussia Dortmund sembra orientato a voler investire 25-30 milioni per Dean Huijsen, da gennaio in prestito alla Roma. Queste alcune delle possibili cessioni