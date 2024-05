Huijsen, chi lo vuole e quanto costa

Vendere per poi investire, la Juventus si muoverà così sul mercato, soprattutto per provare ad ingaggiare i grandi obiettivi come Koopmeiners o Zirkzee. Tra i giocatori che possono essere sacrificati c'è Dean Huijsen. Il classe 2005 tornerà a giugno dal prestito alla Roma ma la permanenza a Torino non è certa.Huijsen ha suscitato l'interesse di diversi club esteri. In particolare Borussia Dortmund e Newcastle sono in pressing sul difensore olandese. La Juventus valuta Huijsen circa 30 milioni; questa la cifra che servirebbe per prenderlo.