Huijsen chiave del mercato della Juventus

Laha individuato in Teunla priorità per rinforzare il proprio centrocampo. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei bianconeri, sta raffinando la strategia per avvicinarsi ai 55-60 milioni di euro richiesti dall'Atalanta per il talentuoso centrocampista olandese.Come racconta Gazzetta, un elemento chiave della trattativa potrebbe essere Dean, difensore spagnolo-olandese rientrato dal prestito alla Roma. Huijsen è apprezzato dalla Dea e il suo coinvolgimento nell'operazione potrebbe facilitare l'accordo. Tuttavia, Huijsen non è l'unico ad attirare l'interesse: in Germania, tre club di Bundesliga — Bayer Leverkusen, Stoccarda e Borussia Dortmund — sono pronti a investire fino a 25 milioni di euro più bonus per il giovane difensore.Senon dovesse rientrare nei piani, la Juventus potrebbe trovare una soluzione alternativa grazie al. In questo scenario,, jolly d'attacco vice campione d'Europa, potrebbe entrare nell'orbita bianconera. Il versatile attaccante tedesco è già seguito dalla Juventus, che potrebbe tentare di sfruttare l'interesse reciproco per completare l'affare.





