Gazzetta - Hancko, Osimhen e il sogno a centrocampo: Giuntoli pronto a rivoluzionare la Juventus in estate

Da Osimhen a Tonali: gli obiettivi di Giuntoli per la Juventus

Nonostante i tantissimi cambiamenti fatti l'estate scorsa e anche a gennaio, un po' per scelta un po' perché costretto,si prepara a "rivoluzionare" laanche nel mercato che verrà. Tante situazioni in bilico nella rosa bianconera e di conseguenza molte idee per migliorare e rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dalla difesa all'attacco passando per il centrocampo, i colpi su cui lavorerà il dirigente.In difesa già la strada sembra tracciata. Andreanon è stato ceduto a gennaio ma in estate è probabile che il Manchester City voglia concretizzare il forte interesse e presentarsi con la grande offerta per l'esterno. Soldi che la Juve sa già su chi virerebbe, ovvero David, che è da tempo il nome in cima alla lista per la difesa. Con il giocatore del Feyenoord la Juve ha già fatto passi in avanti sul contratto. Con 25-30 milioni più bonus il Feyenoord in estate è pronto a dire sì, a differenza di quanto successo nel mercato invernale.

Tonali può arrivare alla Juve?



L'operazione complicata per Osimhen

Se per Hancko la situazione è già chiara, più complicati sono gli altri due obiettivi. A centrocampo il profilo che Giuntoli ha messo nel mirino, come riporta Gazzetta.it è SandroNonostante i tanti acquisti fatti proprio in quel reparto, la Juve pensa comunque a dei cambiamenti, soprattutto perché l'investimento per Douglas Luiz fino ad ora non ha portato i risultati sperati. E chissà allora se proprio il brasiliano, sempre molto stimato in Premier League, può rientrare nei discorsi con il Newcastle per abbassare il cartellino di Tonali.Nella testa del Football director bianconero però rimane VictorGiuntoli ha un canale preferenziale con il giocatore visto il passato al Napoli. Ovviamente questo non basta per portare a termine un'operazione molto difficile. Il nigeriano rimane di proprietà del Napoli, ha una clausola da 75 milioni ma non valida per l'Italia. Se non sarà Osimhen comunque, la Juve dovrà in ogni caso muoversi nel reparto offensivo. Dusan Vlahovic è sempre più lontano e per la permanenza di Kolo Muani ci sarà da trattare con il PSG ( QUI LA SITUAZIONE DEL FRANCESE)