Gazzetta - Juventus in corsa per Gyokeres: primi contatti, è l'alternativa a Osimhen

La qualificazione alla prossima, consentirà alladi poter intervenire in maniera importante sul mercato. Tra le priorità del club bianconero, in sede di trattativa, c'è quella di regalare, al prossimo allenatore, un bomber in grado di garantire un quantitativo importante di goal.Se l'obiettivo numero uno rimane ovviamente Victor Osimhen, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la grande alternativa alla quale starebbe pensando il club bianconero è, centravanti svedese attualmente in forza allo Sporting Lisbona, reduce da una stagione strepitosa con 54 reti in 52 presenze tra campionato e coppe.

Primi contatti

Quanto vale Gyokeres?

La scorsa estate il centravanti svedese era uno dei più apprezzati proprio da Conte per la successione di Osimhen, poi finito al Galatasaray. Alla Continassa sono andati oltre il semplice sondaggio, peraltro l'operazione con lo Sporting non sarebbe molto più onerosa di quella che riguarderebbe il nigeriano, che ha una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l'estero ma per il quale De Laurentiis non intende fare sconti. Specie trattandosi di Juventus. E soprattutto se lo stesso Conte dovesse tornare effettivamente a Torino.Lo stesso Gyokeres ha una clausola da 100 milioni, ma per strapparlo ai lusitani potrebbero bastarne una settantina. E l'ingaggio? Osimhen guadagna 11 milioni di euro netti ma può ancora usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, Gyokeres guadagna molto meno e potrebbe accontentarsi di uno stipendio inferiore dell'ex Napoli, comunque più basso di quello che attualmente percepisce Vlahovic (12 netti, circa 24 lordi).