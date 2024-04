è rinato al Getafe dopo i problemi che lo avevano travolto in passato. Il suo prestito però scadrà al termine della stagione e dovrà fare ritorno alclub proprietario del suo cartellino. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, farà rientro ma non resterà ai Red Devils. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e questo potrebbe essere un assist per Cristiano Giuntoli che potrebbe riuscire ad accaparrarselo senza investimenti eccessivi. La Juventus resta in lista tra le estimatrici di Greenwood ma non è certamente la sola.