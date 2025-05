Gazzetta - Gli agenti di Jonathan David a Napoli

Con tre giornate alla fine del campionato e la lotta Scudetto ancora aperta, il Napoli guarda già alla prossima stagione. Il futuro di Antonio Conte resta incerto, ma la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra all’altezza della Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna stanno sondando profili di alto livello, soprattutto tra i parametri zero.Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha riacceso i riflettori su Jonathan David, attaccante canadese del Lille, già accostato agli azzurri dopo lo Scudetto del 2023. Dal 1° luglio sarà svincolato e libero di firmare con un nuovo club, senza costi di cartellino. Una situazione che ha spinto l’entourage del giocatore a recarsi in città per valutare l'interesse del club.

Il Napoli ha aperto al dialogo, ma resta da sciogliere il nodo legato alle commissioni per gli agenti e al premio alla firma per il calciatore. Manna ha invitato i rappresentanti del giocatore a un incontro diretto con De Laurentiis per iniziare una trattativa formale. L’operazione è complessa, ma David rappresenta un’occasione importante per rinforzare l’attacco in vista del ritorno in Europa.