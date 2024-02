Juve, le idee per la difesa

Ha rinnovato fino al 2028, è vero, ma ciò non significa che sia incedibile. Gleisonresta un tema caldo per la, consapevole che illo ha messo nel mirino per la prossima stagione e potrebbe presentarsi alla Continassa con un'offerta di quelle irrinunciabili. Pur senza particolari allarmismi, dunque, è normale che i dirigenti bianconeri stiano sondando il mercato alla ricerca di possibili alternative di livello per la difesa.Per esempio, come scrive La Gazzetta dello Sport, piace molto Riccardo, che al Bologna viene utilizzato come centrale di difesa ma con facoltà di spingere e impostare quasi da regista di centrocampo; mancino di piede, può tranquillamente adattarsi anche da braccetto nella retroguardia a tre. Più laterale èdell'Atletico Madrid, classe 1994 che Diego Simeone sta utilizzando in una linea a tre sebbene in passato, al Lille, abbia giocato praticamente sempre da terzino sinistro. Difensori più classici sono il 25enne Lloyddel Bournemouth e il 22enne Strahinjadel Salisburgo: il primo è in scadenza di contratto e a fine stagione cambierà aria, partendo a zero; il secondo, che ha già maturato esperienza in Champions, intriga da tempo la Juve, che ora può considerarlo pronto. Per entrambi, però, ci sarà da superare la concorrenza.