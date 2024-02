Come spiega La Gazzetta dello Sport, laha aperto un fascicolo su Francescoper il dito medio rivolto ai tifosi della Roma, mentre non ha fatto nulla per quanto riguarda l'allenatore dell'Simone, che ha telefonato alla propria squadra durante l'intervallo del match di sabato nonostante non lo potesse fare, da regolamento, essendo squalificato. Non è escluso che Giuseppepossa però decidere di sentire Alessandro, che per primo nel post partita ha parlato dell'episodio venendo però corretto poco dopo dal vice tecnico Massimiliano Farris.