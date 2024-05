L'idea di un rinnovo contrattuale per il centravanti serbo potrebbe sembrare superflua, considerando che ha un contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, laè pronta a offrirgli un'estensione di uno o due anni, sia come gesto di fiducia sia per ridurre i costi di ammortamento. Si discuterà di questo dopo la fine della stagione e in seguito al possibile trionfo in Champions League.Prima di affrontare la questione del rinnovo del centravanti, il direttore sportivo Cristianodovrà risolvere le questioni più urgenti, come il rinnovo di Adrien Rabiot e Federico Chiesa, i cui contratti scadono rispettivamente il 30 giugno di quest'anno e nel 2025. Solo dopo potrà dedicarsi al giocatore simbolo della squadra.Ilserbo attualmente guadagna circa, ma con un contratto in crescita potrebbe arrivare a percepire anche 12 milioni. Tuttavia, la Juventus è sempre più convinta dell'investimento fatto nel gennaio 2022 e intende costruire attorno a lui una squadra sostenibile ma competitiva, sia in Italia che in Europa, per il futuro.