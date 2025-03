Gazzetta - Giuntoli a Thiago Motta: 'Mi vergogno di averti scelto'

La decisione della Juventus di sollevaredall'incarico è stata il frutto di un confronto acceso che ha seguito le sconfitte controCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro tra il tecnico, il direttore tecnico Cristianoe il CEO Maurizio, avvenuto martedì a pranzo, non era stato inizialmente programmato come un faccia a faccia per l'esonero, ma la mancanza di risposte convincenti da parte di Motta ha portato alla riflessione sul futuro dell'allenatore. Thiago Motta è in Portogallo con la famiglia e non aveva intenzione di dimettersi. Al suo ritorno a Torino sarà sollevato dall'incarico.

Giuntoli e Thiago Motta, parole durissime

Il confronto tra Giuntoli e Motta è stato particolarmente teso. Il direttore tecnico avrebbe infatti usato parole forti, dicendo: “,” criticando la scarsa reazione della squadra alle difficoltà contro la Fiorentina, che avevano seguito la pesante sconfitta con l'Atalanta. La mancata reazione da parte di Motta di fronte alla situazione complicata non è stata vista positivamente, tanto che il tecnico ha cercato soluzioni senza mettersi seriamente in discussione, convinto di aver fatto il massimo finora.La Juventus si trova ora in una posizione delicata, con il quarto posto a rischio e la competizione serrata con Bologna, Roma e Lazio. La dirigenza, preoccupata per la gestione della squadra e per il futuro del club, ha deciso di dare una scossa al gruppo, puntando su un cambiamento immediato in panchina per cercare di ottenere una reazione decisiva.