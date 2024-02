Quale futuro per Federico Chiesa? Il dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli confida in una sorta di patto d’onore con l’entourage di Chiesa perché il giocatore non se ne vada a parametro zero. Ma finché non ci sono le firme, tutto resta in dubbio, scrive la Gazzetta dello Sport. L'attaccante della Juve ha il contratto in scadenza nel 2025; si avvicina quindi pericolosamente quella data e a Torino vogliono evitare lo scenario peggiore, perdere il giocatore a zero. Qualora Federico arrivi all’estate senza un nuovo contratto, le percentuali del suo addio salirebbero sensibilmente.