Gazzetta - Giuntoli-Elkann, confronto teso alla Continassa: il retroscena

Getty Images

Giuntoli-Juventus, come è maturato l'addio

Il ribaltone societario in casache ha portato al licenziamento anticipato diè stato chiaramente il risultato di lunghe e approfondite riflessioni da parte della proprietà, scontenta dei risultati sportivi ottenuti nel corso di questa stagione dalla squadra. La svolta - come racconta La Gazzetta dello Sport - è arrivata nella mattinata di ieri, durante un colloquio abbastanza teso tra l'ormai ex dt e, che gli ha comunicato la sua scelta con effetto immediato.Scelta che, di fatto, si è "materializzata" subito agli occhi dei presenti alla Continassa, dove erano previste le celebrazioni per il 40° anniversario dell'Heysel a cui si è presentata la dirigenza al gran completo con il "numero uno" Gianluca Ferrero, l'ad Maurizio Scanavino e Giorgio Chiellini. Mancava appunto solo Giuntoli, che aveva appena rotto con Elkann, insieme ai suoi collaboratori di fiducia Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli: assenze che hanno fatto rumore, anticipando di fatto la certezza di un divorzio che si consumerà ufficialmente nelle prossime ore.