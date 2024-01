E se la Juve rimanesse così, senza nuovi acquisti? Questo lo scenario ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport. Allegri infatti, avrebbe voluto una mezzala di qualità, già pronta per la Serie A, un giocatore capace di fare la differenza subito. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si sono messi al lavoro da tempo per cercare di accontentarlo, ma non è stato trovato il profilo giusto che potesse soddisfare contemporaneamente le esigenze economiche della Juventus e le richieste tecniche dell’allenatore. Tanto per capirci, un nome come Teun Koopmeiners, mediano olandese dell’Atalanta per cui il club bergamasco ha già rifiutato offerte importanti.