Juve, le ultime su Chiellini

Giorgioè in pieno apprendistato. Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a 39 anni l'ex difensore azzurro sta vivendo ala sua prima avventura dirigenziale, con l'obiettivo di iniziare a muovere i primi passi di una carriera che, in realtà, ha progettato tempo fa arrivando a conseguire, nel 2017, il Master in Business Administration.: questa, formalmente, la sua carica nel club californiano, che concretamente lo vede impegnato al fianco dell'allenatore nello sviluppo e nella crescita del parco giocatori intervenendo alle riunioni dello staff tecnico sia per la preparazione delle partite che per l'attività di scouting.Chiellini, inoltre, sta seguendo da vicino anche il lato più finanziario e organizzativo della società, partecipando ai lavori dell'area marketing e cercando di allargare le sue conoscenze nel mondo sportivo e non solo. Tutto ciò gli consente anche di godersi di più la famiglia, oltre che di seguire da lontano la "sua". Per ora da semplice affezionato, ma domani chissà... È anche per questo, forse, che l'apprendistato americano è così significativo per lui, che tutti si aspettano di vedere dietro a una scrivania alla Continassa. Non resta che attendere...